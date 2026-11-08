В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО

В кинотеатре CineMastercard, расположенном в торговом центре Gəncə Mall, состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о Сахавате Гасанове, отдавшем жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard.

Мемориальная доска установлена на стене кинотеатра, где ранее работал Сахават Гасанов, в знак уважения к его подвигу и сохранения памяти о герое.

В памятной церемонии приняли участие мать шехида Хатира Гасанова, семьи шехидов, представители Исполнительной власти города Гянджи, городской организации партии YAP, директор средней школы № 39 Низами Рзаев, а также представители различных учреждений и организаций. В рамках мероприятия прозвучало стихотворение, посвящённое памяти Сахавата Гасанова.

Перед собравшимися выступили генеральный директор сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде, директор торгового центра Gəncə Mall Шариф Алекперли и мать шехида Хатира ханум. В своих выступлениях они рассказали о жизненном пути Сахавата Гасанова, его самоотверженности и преданности Родине, подчеркнув важность сохранения памяти о его подвиге и передачи этой памяти будущим поколениям.

Завершилась церемония просмотром художественного фильма "44", посвящённого 44-дневной Отечественной войне. Картина обращается к одной из важнейших страниц современной истории Азербайджана, раскрывая темы мужества, патриотизма, силы духа и человеческих судеб на фоне исторических событий.

В центре повествования - любовь к Родине, национальное единство и память о тех, кто ценой собственной жизни защищал родную землю.