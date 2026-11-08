В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО

В городе Ханкенди по случаю 8 Ноября - Дня Победы был организован праздничный концерт.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, патриотические песни и красочные сценические выступления, представленные в рамках концертной программы, создали у участников праздничное настроение.

Жители вместе разделили радость и гордость Дня Победы, а также торжество исторической Победы.

Отметим, что после завершения концертной программы в честь Дня Победы в небе над Ханкенди запланирован праздничный фейерверк.