https://news.day.az/society/1873138.html В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО В городе Ханкенди по случаю 8 Ноября - Дня Победы был организован праздничный концерт.
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО
В городе Ханкенди по случаю 8 Ноября - Дня Победы был организован праздничный концерт.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, патриотические песни и красочные сценические выступления, представленные в рамках концертной программы, создали у участников праздничное настроение.
Жители вместе разделили радость и гордость Дня Победы, а также торжество исторической Победы.
Отметим, что после завершения концертной программы в честь Дня Победы в небе над Ханкенди запланирован праздничный фейерверк.
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