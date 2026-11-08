От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Шестая годовщина Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - очередной повод для того, чтобы в полной мере оценить масштаб исторического перелома, который пережил наш народ. Азербайджан не просто освободил оккупированные территории. Он изменил собственную судьбу, восстановил национальное достоинство и открыл совершенно новую страницу своей истории.

Особый смысл сегодняшнему празднику придало место, откуда Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу, - Ханкенди, где возведена вторая Триумфальная арка в честь нашей Победы. Первая находится в Баку, вторая - здесь, в городе, который еще совсем недавно был главным символом армянского сепаратизма на азербайджанской земле.

Само это обстоятельство говорит больше многих политических заявлений. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий, обратился к народу из Ханкенди - города, где 20 сентября 2023 года был поставлен тот самый восклицательный знак в исторической формуле: "Карабах - это Азербайджан!". В 2020 году эта фраза получила подтверждение на поле боя. А спустя три года - окончательное подтверждение на всей территории Карабаха.

Между этими двумя событиями лежит принципиальная разница, которую важно понимать. 44-дневная война завершилась освобождением более 300 населенных пунктов, включая Шушу. В ночь с 9 на 10 ноября Армения была вынуждена согласиться на прекращение боевых действий и условия трехстороннего заявления. Территории, которые еще оставались под оккупацией, возвращались Азербайджану уже без продолжения боев и без новых потерь среди наших военнослужащих.

Это был результат военного превосходства, достигнутого на поле боя, и политической воли, позволившей довести начатое до результата. Но и после ноября 2020 года проблема еще не была решена полностью. В Ханкенди, Ходжалы и других частях Карабаха продолжали действовать сепаратистские структуры, сохранялось присутствие незаконных вооруженных формирований, а руководство Армении не спешило смириться с окончательным крахом своих планов.

По существу, противники Азербайджана рассчитывали сохранить остатки прежнего оккупационного порядка и превратить временную ситуацию в постоянную. Однако они не учли главного: Азербайджан не собирался останавливаться на полпути. В сентябре 2023 года Вооруженные силы страны провели однодневную антитеррористическую операцию, в результате которой незаконные вооруженные формирования были нейтрализованы, а государственный суверенитет Азербайджана восстановлен в полном объеме.

Это стало логическим завершением процесса, начатого осенью 2020 года. И сегодня, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу из Ханкенди, особенно наглядно видно, насколько ошибочными оказались расчеты тех, кто полагал, будто сможет бесконечно удерживать часть азербайджанской территории под контролем сепаратистов.

Есть в сегодняшнем обращении главы нашего государства и еще один символический момент, который невозможно обойти вниманием. В здании бывшей исполнительной власти, где располагались руководители карабахской сепаратистской структуры, после завершения работ откроется Музей Победы. Президент Ильхам Алиев напомнил, что, впервые посетив это здание в октябре 2023 года, открыл окна, чтобы оттуда выветрился "дьявольский дух".

Теперь на месте, которое долгие годы служило одним из центров антиазербайджанской политики, будут храниться свидетельства нашей исторической Победы. Это наглядное свидетельство того, как меняется сама реальность: там, где планировали закрепить вечную оккупацию, будет создан музей, посвященный освобождению азербайджанской земли. А те, кто когда-то распоряжался судьбами людей из этого здания, кто делал высокомерные заявления и рассуждал о том, что однажды приедет в Баку на танках, сегодня находятся в бакинских местах заключения и несут ответственность за совершенные преступления.

Да, как видим, история распорядилась совершенно иначе, чем им представлялось. Они рассчитывали на покровительство внешних сил, на слабость Азербайджана и на то, что время работает исключительно в их пользу. Но время работало на тех, кто обладал волей, терпением и готовностью последовательно добиваться поставленной цели. Шесть лет назад Азербайджан доказал, что способен вернуть утраченное.

А сегодня он демонстрирует, что способен возродить разрушенное, обеспечить мир и строить будущее на собственной земле. И, пожалуй, наиболее точный символ всей этой истории находится сейчас перед глазами каждого, кто смотрит на Ханкенди: вторая Триумфальная арка, рядом с которой Президент обращается к своему народу, и здание, где вместо сепаратистской администрации вскоре откроется Музей Победы. Это и есть ответ истории. Карабах - это Азербайджан. И восклицательный знак, поставленный 20 сентября 2023 года, уже никто не сможет отменить.