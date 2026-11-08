«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

30 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев находился в Баку, на церемонии закрытия турнира FIFA для пятнадцатилетних футболистов. В тот же день в Анкаре снимались на общую фотографию лидеры тюркских государств, и главы Азербайджана в кадре не было. Девять дней спустя Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приехал к нему на Карабахскую землю и рассказал журналистам в Шуше, что по дороге миновал семь тоннелей.

Детский мат. Рифмы такой точности история подбирает редко.

Комбинацию знает любой первоклассник из шахматного кружка. Ферзь рано выскакивает из лагеря, слон подпирает его с поля c4, и на четвертом ходу удар приходится по f7, которое в начальной позиции охраняет один только король. Новичка такой наскок укладывает безотказно. Против игрока, видящего всю доску, рано вышедший ферзь сам становится мишенью, и партия заканчивается быстрее, чем рассчитывал нападавший.

Этой осенью охотники за легкой победой разыграли похожий дебют против союза Баку и Анкары. Слабым полем они сочли веру. Поводом стал запрет на хиджаб в азербайджанских школах - решение суверенного светского государства, принятое у себя дома и в заграничном одобрении не нуждающееся. В турецком публичном пространстве покатилась волна поучений, к ней привычно подмешали отношения Азербайджана с Израилем, а старший советник Президента Турции Октай Сарал взялся комментировать порядки в наших школах. Притворяться, будто напряжения не было, я не стану, лакировка оказала бы союзу дурную услугу.

Расчет строился на вилке, и расчет был неглупый. Промолчи Баку, и азербайджанский суверенитет за один сезон превратился бы в предмет чужого обсуждения, а наши школьные правила начали бы редактировать извне. Хлопни Баку дверью, и союз, закаленный 44 днями войны, затрещал бы на радость всем, кто тридцать лет мечтает увидеть Азербайджан в одиночестве. Любой из этих двух ходов устраивал злопыхателей.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сделал ни одного.

Именно мудрая, взвешенная стратегическая политика главы нашего государства поставила в положение шахматного мата всех злопыхателей и недругов Азербайджана, и партию стоит разобрать по ходам.

Первый сделан 21 октября. Въезд в страну закрыли 31 гражданину Турции, политикам и журналистам в том числе, а Президенты двух стран в тот же день поговорили по телефону. Красная линия проведена твердой рукой, телефонная оставлена включенной, и вся азербайджанская дипломатия помещается между этими двумя линиями. Спустя пять дней Октай Сарал лишился своего поста.

Вторым ходом стало отсутствие в Анкаре. Азербайджан представлял на саммите Организации тюркских государств министр иностранных дел Джейхун Байрамов, организацию никто не покидал, а сигнал дошел до адресата. Злопыхателям в те дни казалось, что ферзь уже стоит на h5. Анкара прочла послание безошибочно: в Азербайджан отправились Хакан Фидан с Ибрагимом Калыном, а Президент Турции, пролетая через азербайджанское небо по пути в Южную Корею, передал через пилота поздравление Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Третий ход - приглашение в Шушу на шестую годовщину ее освобождения. Здесь 15 июня 2021 года была подписана декларация о союзнических отношениях, и приехать сюда сегодня означало заново поставить подпись под каждым ее словом.

Четвертый уместился в несколько фраз. "Наше единство, наше братство несокрушимы. А те, кто хочет пошатнуть его, никогда не достигнут своей цели, их мечты так и останутся несбывшимися", - заявил 8 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Следом прозвучало главное: "Мы - два народа и, прежде всего, два лидера - никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство, братство и солидарность ради личных интересов".

Вчитайтесь в последние три слова. Перед нами формула, которая отделяет Турецкое государство и братский турецкий народ от тех, кто этой осенью торговал обидой. Государство оправдано, отдельные лица взяты на карандаш. Минутой позже глава нашего государства назвал Турцию "великой силой мировой величины", оставив недругам разбираться, где им теперь встать.

Мат.

От шаха он отличается одним: ходить больше некуда. Проверим доску. Заявить, что Баку уступил, злопыхатели не могут, потому что суверенное решение осталось суверенным. Объявить союз распавшимся тоже не выйдет. "Те, кто пытается ослабить наше братство, никогда не достигнут своих целей. Так было, есть и будет!" - произнес Реджеп Тайип Эрдоган, почти слово в слово повторив формулу главы Азербайджана, после чего завершил выступление строками Бахтияра Вагабзаде о едином полумесяце на знаменах.

Протокол дня подтвердил сказанное. Два Президента побывали у Мемориала жертв Ходжалинского геноцида и возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди. Президент Турции публично поблагодарил Азербайджан за усилия по укреплению единства тюркского мира, причем через девять дней после саммита, на котором главы Азербайджана не было, а Президент Азербайджана подвел черту: "Мы были вместе и в прошлом, были вместе и во время войны, мы вместе сегодня и будем вместе в будущем".

Оба Президента сидели сегодня по одну сторону доски. По другую остались те, кто принял семейный разговор двух братьев за отчуждение.

Подобная партия готовится задолго до первого хода. Азербайджан при Президенте Ильхаме Алиеве приучил соседей и партнеров к простому правилу: союзник получает поддержку, а права голоса в наших внутренних делах не получает никто. Страна поддерживает отношения с Турцией и Израилем одновременно, сама выбирает друзей и ни перед кем за этот выбор не отчитывается. Октябрьский наскок разбился о позицию, укрепленную заранее.

Этот почерк мы уже видели. Вечером 14 октября 2009 года на стадионе в Бурсе, где Турция играла с Арменией, у болельщиков отбирали азербайджанские флаги, и часть их оказалась в мусорных баках. Баку ответил снятием турецких флагов на Аллее шехидов, у мемориала турецким солдатам, павшим в 1918 году. Предсказатели разрыва точили перья и тогда. В ночь на 28 октября флаги вернулись на место, протоколы с Арменией, подписанные за четыре дня до матча в Цюрихе, так и остались без ратификации, а 16 августа 2010 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Абдулла Гюль подписали в Баку Соглашение о стратегическом партнерстве и взаимной помощи. Дальше были 44 дня осени 2020 года, слова "Азербайджан не одинок, Турция рядом с ним", более 300 освобожденных городов и сел и Шушинская декларация.

Твердость, проявленная вовремя, у этого союза всякий раз оборачивалась новой ступенью доверия.

Считают злопыхатели тоже скверно. Взаимные инвестиции двух стран, по данным заместителя министра торговли Турции Сезаи Учармака, озвученным в сентябре в Баку, достигли 40 миллиардов долларов. Один только SOCAR вложил в турецкую экономику около 19,5 миллиарда, турецкие компании получили в Карабахе проекты на 5 миллиардов, а железная дорога Карс - Дилуджу длиной 224 километра упрется в границу Нахчывана, откуда один шаг до Зангезурского коридора.

11-12 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев будет в Анталье на саммите лидеров COP31, и отсутствующих в этом кадре искать не придется.

Октябрьский скандал начался со школы. Шушинская встреча школой и закончилась. В Агдаме, сообщил Президент Турции, начато строительство учебного заведения на 40 классных комнат, и в будущем году он намерен открыть его вместе с "братом Ильхамом", Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Двадцать семь лет вопрос о школьной форме в Агдаме никого не занимал. Школ там не было. Город разбирали камень за камнем. В Джума-мечети оккупанты держали свиней и коров. Мечеть освободила армия светского государства.

Октай Сарал, в октябре вопрошавший, как совесть мирится с ученицей у школьных ворот, в советниках Президента Турции больше не числится. Ворота агдамской школы еще предстоит поставить.

В те самые дни, 7 октября, исполнилось 125 лет первой на мусульманском Востоке светской школе для девочек. Гаджи Зейналабдин Тагиев открыл ее в Баку, переломив сопротивление и царских чиновников, и консервативного духовенства. В декабре 1918 года в ее здании собрался парламент Азербайджанской Республики. Турецкой Республики на карте тогда еще не было. Зато была Кавказская исламская армия Нури-паши, за неполных три месяца до первого заседания взявшая Баку с боем. Кровь на подступах к городу проливали вместе, законы в здании женской школы принимали сами.

Формуле 108 лет. Строит школу Турция, правила для ее учеников установит Азербайджанская Республика.

К 8 ноября 2027 года, седьмой годовщине Победы, ленту в Агдаме перережут, а постановление Кабинета министров № 309 останется в силе.

Открывать будем вдвоем. Учиться придут внуки тех, кто уходил из Агдама в июле 1993 года.

В школьной форме.