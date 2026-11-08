https://news.day.az/society/1873142.html В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО В культурной столице - городе Шуша по случаю 8 Ноября - Дня Победы и Дня города Шуша состоялся фейерверк. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, праздничный фейерверк озарил небо над Шушой яркими огнями, наполнив город атмосферой радости и торжества.
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО
В культурной столице - городе Шуша по случаю 8 Ноября - Дня Победы и Дня города Шуша состоялся фейерверк.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, праздничный фейерверк озарил небо над Шушой яркими огнями, наполнив город атмосферой радости и торжества.
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