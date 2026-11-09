https://news.day.az/azerinews/1873144.html Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bayraq Günü ilə bağlı paylaşım olub - VİDEO Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 9 Noyabr - Bayraq Günü ilə bağlı paylaşım olub. Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan Bayrağı dalğalanır! Eşq olsun Azərbaycan Bayrağına!"
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bayraq Günü ilə bağlı paylaşım olub - VİDEO
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında 9 Noyabr - Bayraq Günü ilə bağlı paylaşım olub.
Day.Az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:
"Bu gün Azərbaycanın hər bir yerində Azərbaycan Bayrağı dalğalanır! Eşq olsun Azərbaycan Bayrağına!"
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