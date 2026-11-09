https://news.day.az/politics/1873153.html В Стамбуле и Бурсе исторические здания подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО По случаю 8 Ноября - Дня Победы в турецких городах Стамбул и Бурса выразили уважение к государственному флагу Азербайджана. Как передает Day.Az, Галатская башня, являющаяся одним из исторических символов Стамбула, а также Часовая башня в Бурсе были подсвечены цветами азербайджанского флага.
В Стамбуле и Бурсе исторические здания подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО
По случаю 8 Ноября - Дня Победы в турецких городах Стамбул и Бурса выразили уважение к государственному флагу Азербайджана.
Как передает Day.Az, Галатская башня, являющаяся одним из исторических символов Стамбула, а также Часовая башня в Бурсе были подсвечены цветами азербайджанского флага.
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