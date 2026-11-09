В Иране прогремели взрывы, в Ормузском проливе атакованы суда - ФОТО

На юге Ирана произошло несколько взрывов, в Ормузском проливе и прилегающих водах зафиксированы инциденты с судами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, взрывы были слышны на иранском острове Кешм и в порту Джаск.

Иранские государственные СМИ сообщили, что взрывы могли быть связаны не с атаками США, а с деятельностью вооруженных сил страны.

Иранские официальные лица не подтвердили нанесение ракетных ударов по указанным районам. Сообщения о падении двух ракет на остров Кешм также не получили независимого подтверждения.

Вместе с тем, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что в Ормузском проливе загорелись два нефтяных танкера после столкновения с минами. По информации иранской стороны, суда следовали по неразрешенному маршруту.

В свою очередь, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в Оманском заливе было поражено и обездвижено коммерческое судно, пытавшееся покинуть регион после захода в один из иранских портов.

Американская сторона утверждает, что судно проигнорировало предупреждения и пыталось нарушить морскую блокаду, введенную против Ирана.

Подробности инцидентов с судами не подтверждены независимыми источниками.

Отметим, что участившиеся в последние месяцы нападения на суда в Ормузском проливе усилили обеспокоенность по поводу безопасности морского судоходства в регионе.