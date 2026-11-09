В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну

НАСА может снова перенести высадку астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров частной компанией Axiom Space. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, офис генерального инспектора НАСА отмечал подобный риск в апрельском отчете. По его информации, Axiom Space может не успеть разработать скафандры нового поколения к высадке астронавтов на естественный спутник Земли, запланированной на 2028 год.

Журналисты добавили, что компания получила контракт на разработку скафандра в 2022 году. Сейчас она испытывает трудности с распределением средств, а также переживает частую смену руководства, следует из материала.

"Возможная задержка, которая лишь усугубит ситуацию после неоднократных срывов сроков реализации [лунной] программы "Артемида", способна привести к тому, что Китай станет первой страной, астронавты которой высадятся на Луну в XXI веке", - говорится в материале.