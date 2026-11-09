https://news.day.az/unusual/1873082.html В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну НАСА может снова перенести высадку астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров частной компанией Axiom Space. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По данным издания, офис генерального инспектора НАСА отмечал подобный риск в апрельском отчете.

В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну

Это интересно, 9 ноября 2026 02:31 (UTC +04:00) 361
В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну

НАСА может снова перенести высадку астронавтов на Луну из-за задержек в разработке скафандров частной компанией Axiom Space. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, офис генерального инспектора НАСА отмечал подобный риск в апрельском отчете. По его информации, Axiom Space может не успеть разработать скафандры нового поколения к высадке астронавтов на естественный спутник Земли, запланированной на 2028 год.

Журналисты добавили, что компания получила контракт на разработку скафандра в 2022 году. Сейчас она испытывает трудности с распределением средств, а также переживает частую смену руководства, следует из материала.

"Возможная задержка, которая лишь усугубит ситуацию после неоднократных срывов сроков реализации [лунной] программы "Артемида", способна привести к тому, что Китай станет первой страной, астронавты которой высадятся на Луну в XXI веке", - говорится в материале.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#НАСА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В США допустили очередной перенос высадки астронавтов на Луну 02:31 (UTC+04), Это интересно 361
В Стамбуле и Бурсе исторические здания подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО 01:45 (UTC+04), Политика 479
В Иране прогремели взрывы, в Ормузском проливе атакованы суда - ФОТО 01:17 (UTC+04), В мире 529
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю Дня Государственного флага - ВИДЕО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 1 138
Хроника Победы (09.11.2020): последний день войны - ФОТО - ВИДЕО 00:05 (UTC+04), Политика 604
В Азербайджане отмечают День Государственного флага 00:01 (UTC+04), Политика 572
В Шуше День Победы отметили фейерверком - ФОТО 8 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 486
В CineMastercard установлена мемориальная доска в память о шехиде Сахавате Гасанове - ФОТО 8 ноября 23:35 (UTC+04), Общество 529
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира - ФОТО 8 ноября 23:08 (UTC+04), Спорт 530
У США осталось 2 дня - Арагчи 8 ноября 22:50 (UTC+04), В мире 793
В Ханкенди состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 22:38 (UTC+04), Общество 571
«Детский мат» от Президента Ильхама Алиева - Азербайджан и Турция едины 8 ноября 22:25 (UTC+04), Политика 6 074
От Шуши до Ханкенди: историческая Победа и стратегический курс Президента Ильхама Алиева - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 8 ноября 22:15 (UTC+04), Политика 6 610
Символы Анкары и Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага - ФОТО 8 ноября 21:36 (UTC+04), Политика 792
Зрелищный фейерверк на концерте в Баку в честь Дня Победы - ФОТО 8 ноября 21:16 (UTC+04), Общество 4 526
Завершился официальный визит Эрдогана в Азербайджан - ФОТО 8 ноября 20:58 (UTC+04), Официальная хроника 661
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 4 923
Члены «Движения мусульманского единства» будут депортированы из Германии: так диктуют логика и закон 8 ноября 20:37 (UTC+04), Политика 940
В День Победы азербайджанский народ почтил память шехидов - ФОТО 8 ноября 20:25 (UTC+04), Общество 609
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган 8 ноября 20:15 (UTC+04), Политика 821
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство вечно и нерушимо - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 8 ноября 20:04 (UTC+04), Официальная хроника 8 079
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами - ВИДЕО 8 ноября 19:51 (UTC+04), Официальная хроника 7 055
В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров - ФОТО 8 ноября 19:39 (UTC+04), Общество 623
Самолет приземлился на оживленную дорогу в США - ФОТО 8 ноября 19:27 (UTC+04), В мире 893
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Эрдоганом в Шуше - ВИДЕО 8 ноября 19:15 (UTC+04), Официальная хроника 7 857
Фахрия Халафова с большим успехом представила фильм о Хуршидбану Натаван – зрители смотрели стоя, зал был переполнен - ФОТО 8 ноября 19:08 (UTC+04), Культура 811
В Баку завершился отбор юных дзюдоистов на первенство Азербайджана - ФОТО 8 ноября 19:02 (UTC+04), Спорт 601
Bayram münasibəti ilə hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil olunu - FOTO 8 ноября 19:00 (UTC+04), Azərbaycanca 954
Хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco 8 ноября 18:50 (UTC+04), В мире 990
В Берлине отметили День Победы Азербайджана 8 ноября 18:39 (UTC+04), Политика 915
Автобус из Сербии перевернулся в Хорватии, есть погибшие - ФОТО 8 ноября 18:20 (UTC+04), В мире 927
Голкипер "Карабаха" провел 100-й матч в чемпионате Азербайджана 8 ноября 18:11 (UTC+04), Спорт 615
Раскрыты планы Хегсета на работу в Пентагоне 8 ноября 17:57 (UTC+04), В мире 936
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложили венки к памятнику Победы в Ханкенди - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:42 (UTC+04), Официальная хроника 2 705
Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди было очень сильным и эмоциональным - Михаил Гусман 8 ноября 17:39 (UTC+04), Политика 1 542
В Египте поезд сошел с рельсов: около 150 пострадавших - ВИДЕО 8 ноября 17:31 (UTC+04), В мире 953
Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева и Первая леди Турции Эмине Эрдоган побеседовали за чайным столом - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:19 (UTC+04), Официальная хроника 5 020
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:10 (UTC+04), Официальная хроника 2 120
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган сфотографировались перед Шушинской крепостью - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 17:09 (UTC+04), Официальная хроника 1 230
Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне открыла новую страницу в истории Южного Кавказа - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 17:06 (UTC+04), Политика 927
Prezident İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xocalı Soyqırımı Memorialını ziyarət ediblər - FOTO 8 ноября 17:01 (UTC+04), Azərbaycanca 958
Böyükşor yolunda ağır qəza 8 ноября 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 955
Перуанская пресса написала о Дне Победы 8 ноября 16:55 (UTC+04), Политика 932
АФФА предупредила юных футболистов о договорных матчах - ФОТО 8 ноября 16:52 (UTC+04), Спорт 584
Те, кто пытается ослабить наше братство с Азербайджаном, не добьются своих целей - Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября 16:40 (UTC+04), Политика 2 175
Министр обороны Закир Гасанов заразился COVID-19 - ВИДЕО 8 ноября 16:39 (UTC+04), Общество 1 155
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанское единство является фактором стабильности, сотрудничества и безопасности - ВИДЕО 8 ноября 16:36 (UTC+04), Официальная хроника 702
Президент Ильхам Алиев об отношениях с Турцией: Никому не позволим встать между нами - ВИДЕО 8 ноября 16:33 (UTC+04), Официальная хроника 686
Президент Ильхам Алиев: Сильная экономика, политический вес Турции нас очень радуют - ВИДЕО 8 ноября 16:29 (UTC+04), Официальная хроника 615
Президент Ильхам Алиев: Желающие пошатнуть азербайджано-турецкое единство и братство никогда не достигнут своих целей - ВИДЕО 8 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 3 355
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что в мире нет государств, настолько тесно связанных друг с другом, как Азербайджан и Турция - ВИДЕО 8 ноября 16:21 (UTC+04), Официальная хроника 2 227
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном приведет к конкретным результатам - ВИДЕО 8 ноября 16:19 (UTC+04), Официальная хроника 689
Президент Ильхам Алиев: На протяжении 44 дней братский турецкий народ был рядом с нами - ВИДЕО 8 ноября 16:17 (UTC+04), Официальная хроника 579
Супруга шехида Вюсала Магеррамова рассказала о его боевом пути и последних днях - ФОТО 8 ноября 16:12 (UTC+04), Общество 606
Президент Ильхам Алиев – Эрдогану: То, что Вы находитесь вместе с нами в День Победы, радует весь азербайджанский народ - ВИДЕО 8 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 1 856
Гейдар Алиев и его супруга Алена Алиева посетили памятник Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 16:06 (UTC+04), Официальная хроника 12 739
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 15:59 (UTC+04), Официальная хроника 8 413
В США автомобиль протаранил 30 велосипедистов - ВИДЕО 8 ноября 15:50 (UTC+04), В мире 991
Сегодня отношения Турции и Азербайджана отражают общие стратегические интересы и цели всего региона - главред Azernews - ВИДЕО 8 ноября 15:38 (UTC+04), Политика 959
В Гянджинской государственной филармонии состоялся концерт "Песнь Победы" - ФОТО 8 ноября 15:33 (UTC+04), Культура 592
Президент Турции поделился публикацией в связи с Днем Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 15:28 (UTC+04), Политика 983
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры об официальном визите Президента Турции в Азербайджан - ВИДЕО 8 ноября 15:23 (UTC+04), Официальная хроника 2 877
Жители Азербайджана чтят память шехидов на Военном мемориальном кладбище в День Победы - ФОТО 8 ноября 15:18 (UTC+04), Общество 622
Врач-хирург рассказал о спасении раненых во время 44-дневной Отечественной войны - ФОТО 8 ноября 15:13 (UTC+04), Общество 663
В Баварии призвали вернуть обязательный воинский призыв в Германии 8 ноября 15:09 (UTC+04), В мире 962
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате "один на один" - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:58 (UTC+04), Официальная хроника 2 167
Мать шехида Асада Асадли рассказала о последнем звонке сына с фронта 8 ноября 14:54 (UTC+04), Общество 580
В Губе столкнулись ГАЗ и Haval, есть пострадавшие 8 ноября 14:50 (UTC+04), Общество 594
В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 14:39 (UTC+04), Официальная хроника 5 671
МИД Северного Кипра поздравил Азербайджан с Днем Победы 8 ноября 14:35 (UTC+04), Политика 989
Сельджан Махсудова заняла шестое место на чемпионате мира в Китае 8 ноября 14:32 (UTC+04), Спорт 557
Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 8 ноября 14:27 (UTC+04), Политика 1 040
Xocalıya qayıdışım Qələbənin ən gözəl nümunəsidir – Kənan Hümbətov 8 ноября 14:17 (UTC+04), Azərbaycanca 958
Европа начала рекордными темпами расходовать запасы газа 8 ноября 14:15 (UTC+04), В мире 1 012
Mövlud Çavuşoğlu Azərbaycanı təbrik edib 8 ноября 14:13 (UTC+04), Azərbaycanca 983
Танец за пределами возможного - Английский национальный балет в Баку - ФОТО 8 ноября 14:03 (UTC+04), Культура 665
Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:51 (UTC+04), Официальная хроника 5 495
Мерц побил новый антирекорд 8 ноября 13:40 (UTC+04), В мире 1 018
Партия националистического движения Турции поздравила Азербайджан с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 13:29 (UTC+04), Политика 1 063
Азербайджанские волонтеры провели флешмоб в честь Дня Победы - ВИДЕО 8 ноября 13:20 (UTC+04), Общество 632
Завтра в Баку пойдет дождь - ПРОГНОЗ 8 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 850
Закир Гасанов поздравил военнослужащих с Днем Победы 8 ноября 13:05 (UTC+04), Политика 1 073
Президент Ильхам Алиев: Высоко оцениваем непоколебимую солидарность Пакистана - ФОТО 8 ноября 13:02 (UTC+04), Официальная хроника 5 460
Президент Ильхам Алиев: Я открыл окна здания бывшей исполнительной власти в Ханкенди, чтобы оттуда выветрился дьявольский дух 8 ноября 12:57 (UTC+04), Официальная хроника 706
Президент Казахстана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 8 ноября 12:55 (UTC+04), Официальная хроника 5 524
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Шуши фактически предопределило исход Второй Карабахской войны 8 ноября 12:52 (UTC+04), Официальная хроника 584
Инфантино отказался от расширения чемпионата мира 8 ноября 12:45 (UTC+04), Спорт 587
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 639
Президент Ильхам Алиев: В ходе боевых действий во время 44-дневной Отечественной войны свыше 300 городов и сел были освобождены от врага 8 ноября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 673
В Нью-Йорке прошли масштабные протесты - ВИДЕО 8 ноября 12:32 (UTC+04), В мире 1 069
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 480
Президент Ильхам Алиев: Царящую сегодня в Азербайджане общественно-политическую стабильность редко можно встретить в сегодняшнем мире - ВИДЕО 8 ноября 12:23 (UTC+04), Официальная хроника 642
Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 242
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 611
Президент Ильхам Алиев: Наши национально-духовные ценности для нас превыше всего - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 580
Президент Ильхам Алиев: В Ханкенди тоже будет Музей Победы - ВИДЕО 8 ноября 12:16 (UTC+04), Официальная хроника 588
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 543
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 277
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 266
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 743
Президент Ильхам Алиев: В Отечественной войне азербайджанский народ продемонстрировал всему миру свои моральные качества - ВИДЕО 8 ноября 12:05 (UTC+04), Официальная хроника 9 379
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Днем Победы - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 12:00 (UTC+04), Официальная хроника 17 150
Данные о количестве услуг, оказанных семьям шехидов и ветеранам 8 ноября 11:47 (UTC+04), Общество 611
Руководство Минобороны почтило память Общенационального лидера и шехидов - ФОТО 8 ноября 11:35 (UTC+04), Политика 1 108
8 Ноября - это историческое свидетельство мужества, стойкости и самоотверженности азербайджанского народа - Шахбаз Шариф 8 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 1 144
Более 20 человек пострадали при землетрясении в Японии - ВИДЕО 8 ноября 11:28 (UTC+04), В мире 1 121
22 года служил Родине, последний бой принял в Лачине: история жизни погибшего офицера - ФОТО 8 ноября 11:22 (UTC+04), Общество 640
Президент Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу из города Ханкенди по случаю Дня Победы 8 ноября 11:15 (UTC+04), Официальная хроника 6 923
Официальные лица государства и правительства посетили Парк Победы в Баку - ФОТО 8 ноября 11:07 (UTC+04), Политика 5 813
В столице Колумбии разместили баннер в честь Победы Азербайджана - ФОТО 8 ноября 11:02 (UTC+04), Политика 1 152
Zəfərimiz Azərbaycanın milli iradəsinin və dövlət qətiyyətinin nəticəsidir - Kamaləddin Qafarov 8 ноября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 1 099
Эльдар Азизов назвал 8 Ноября одним из самых славных периодов в истории азербайджанского народа 8 ноября 10:47 (UTC+04), Политика 1 112
Демократы готовят многомиллиардную помощь Украине 8 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 142
В Стамбуле напали на боксера азербайджанского происхождения после победы в титульном бою - ВИДЕО 8 ноября 10:30 (UTC+04), Спорт 895
Победа Азербайджана в войне дала надежду всему региону - Новруз Аслан для Day.Az 8 ноября 10:21 (UTC+04), Политика 5 015
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - ФОТО 8 ноября 10:16 (UTC+04), Политика 1 214
В Баку началось посещение Парка Победы по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 10:09 (UTC+04), Общество 4 896
Летопись Победы: от героизма к Великому возвращению - ФОТО 8 ноября 10:04 (UTC+04), Политика 1 161
Освобождение Карабаха стало одним из счастливейших дней моей жизни - жительница Ходжалы 8 ноября 10:03 (UTC+04), Общество 626
«Победа — это доверие, которое мы должны оправдать перед памятью наших шехидов и заботой о ветеранах» - Эльвин Гусейнов в гостях Life FM - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 10:00 (UTC+04), Общество 682
Названы способы решить все проблемы компьютера с Windows 8 ноября 09:49 (UTC+04), Наука и технологии 606
PASHA Holding предоставил праздничные подарки детям шехидов по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 09:31 (UTC+04), Общество 4 869
Названа возможная причина упадка цивилизации майя 8 ноября 09:30 (UTC+04), Это интересно 677
Bu gün Şuşa Şəhəri Günüdür 8 ноября 09:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 194
Дана Уайт отклонил предложение Трампа 8 ноября 09:19 (UTC+04), В мире 1 258
Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший и пострадавшие 8 ноября 09:10 (UTC+04), Общество 658
США атаковали судно при попытке прорыва блокады Ирана - ВИДЕО 8 ноября 09:03 (UTC+04), В мире 1 226
Меланшон заявил о планах вывести Францию из НАТО 8 ноября 08:52 (UTC+04), В мире 1 237
В Севилье фонтан подсветили цветами флага Азербайджана - ФОТО 8 ноября 08:42 (UTC+04), Политика 1 234
МИД Азербайджана поздравил соотечественников с Днем Победы 8 ноября 08:38 (UTC+04), Политика 1 194
Национальная библиотека Беларуси окрасилась в цвета азербайджанского флага - ВИДЕО 8 ноября 08:32 (UTC+04), Политика 1 243
Cyclotech представила летающий автомобиль CruiseUp - ВИДЕО 8 ноября 08:13 (UTC+04), Наука и технологии 659
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы - ФОТО 8 ноября 08:01 (UTC+04), Официальная хроника 16 575
США вывели из строя торговое судно в Оманском заливе 8 ноября 07:59 (UTC+04), В мире 1 271
Какой будет погода сегодня в Азербайджане? - ПРОГНОЗ 8 ноября 07:45 (UTC+04), Общество
Хроника Победы (08.11.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с освобождением Шуши от оккупации - ФОТО 8 ноября 07:40 (UTC+04), Официальная хроника 765
14-метровую статую папы римского Льва XIV установили в Перу - ВИДЕО 8 ноября 07:21 (UTC+04), В мире 1 324
Хроника Победы (08.11.2020):В обращении к народу 8 ноября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 07:00 (UTC+04), Официальная хроника 888
Удивительный способ отдыха морских гигантов - ВИДЕО 8 ноября 06:26 (UTC+04), Наука и технологии 759
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 8 ноября 05:15 (UTC+04), Общество
Названы три способа снизить риск диабета 8 ноября 04:24 (UTC+04), Медицина 842
На что обратить внимание при выборе кабеля для зарядки 8 ноября 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 815
Китайское озеро Поянху затапливает дороги - ВИДЕО 8 ноября 02:19 (UTC+04), В мире 1 579
Гороскоп на 8 ноября - Новые возможности и вызовы! 8 ноября 01:20 (UTC+04), Это интересно 1 201
Швеция по-прежнему не может сформировать новое правительство 8 ноября 00:42 (UTC+04), В мире 1 654
Герцог поручит Айзенкоту сформировать правительство Израиля 8 ноября 00:21 (UTC+04), В мире 1 697
8 Noyabr – Zəfər Günü: Qəhrəmanlığın və Qürurun Təntənəsi - VİDEO 8 ноября 00:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 704
Хроника Победы (08.11.2020): Шуша - свободна! - ФОТО - ВИДЕО 8 ноября 00:03 (UTC+04), Политика 1 815
Президент Ильхам Алиев: Лидер, сделавший то, что не удалось никому 8 ноября 00:02 (UTC+04), Политика 11 470
В Азербайджане отмечают День Победы 8 ноября 00:01 (UTC+04), Общество 921
Единство, армия и Лидер: факторы великой Победы - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 7 ноября 23:54 (UTC+04), Политика 5 916
США объявили ливанского консула персоной нон грата 7 ноября 23:45 (UTC+04), В мире 1 702
Трамп предложил президенту UFC пост пресс-секретаря Белого дома 7 ноября 23:27 (UTC+04), В мире 1 657
Азербайджан завоевал вторую медаль на летних юношеских Олимпийских играх 7 ноября 23:11 (UTC+04), Спорт 775
Во Франции свыше 100 тысяч человек вышли на демонстрации 7 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 767
В Мексике отметили День Победы Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 22:45 (UTC+04), Политика 1 746
От «Кавказской Хиросимы» к возрождению: как Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращает Карабах к жизни - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 7 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 7 034
ДТП с микроавтобусом в Турции, есть погибшие 7 ноября 22:19 (UTC+04), В мире 1 787
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в регионе 7 ноября 22:06 (UTC+04), В мире 1 832
В Японии произошло сильное землетрясение 7 ноября 21:55 (UTC+04), В мире 1 762
В Иране призвали изменить состав переговорщиков с США 7 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 762
TRIPP и провокаторы – кто кому «переломает ноги»? 7 ноября 21:30 (UTC+04), Политика 6 497
Кадры задержания нападавшего в Кракове - ВИДЕО 7 ноября 21:19 (UTC+04), В мире 1 933
Лидера культа Судного дня в Кении приговорили к 200 годам тюрьмы 7 ноября 21:03 (UTC+04), В мире 1 741
Стрельба в центре Кракова, есть погибшие - ВИДЕО 7 ноября 20:52 (UTC+04), В мире 1 935
В Сабунчи дороги оказались затоплены - ВИДЕО 7 ноября 20:38 (UTC+04), Общество 1 043
Люк Шоу может покинуть "Манчестер Юнайтед" после 13 лет в клубе 7 ноября 20:21 (UTC+04), Спорт 797
Шахбаз Шариф поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 20:07 (UTC+04), Официальная хроника 6 327
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры в связи с Днем Победы - ВИДЕО 7 ноября 20:00 (UTC+04), Официальная хроника 12 666
В Европе закончилась "золотая эра" для пенсионеров 7 ноября 19:58 (UTC+04), В мире 1 907
Представители культурной общественности поздравили Президента Ильхама Алиева с Днем Победы 7 ноября 19:55 (UTC+04), Официальная хроника 836
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры поездки в Шушу, Ханкенди и Агдам - ВИДЕО 7 ноября 19:45 (UTC+04), Официальная хроника 4 223
В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения 7 ноября 19:30 (UTC+04), Общество 1 687
Женская сборная Азербайджана узнала календарь Лиги наций 7 ноября 19:16 (UTC+04), Спорт 799
Из европейской страны уехало рекордное число граждан 7 ноября 19:00 (UTC+04), В мире 1 904
К сотрудничеству Азербайджана и Казахстана по ТМТМ могут подключиться новые страны 7 ноября 18:45 (UTC+04), Экономика 1 839
Канада столкнулась с ростом безработицы 7 ноября 18:31 (UTC+04), В мире 1 820
Известный режиссер Лев Додин провел творческую встречу в Баку - ФОТО 7 ноября 18:22 (UTC+04), Культура 969
Ağdaşda “Heyva festivalı” keçirilib - FOTO 7 ноября 18:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 856
МИД Азербайджана опубликовал заявление к 8 Ноября - Дню Победы 7 ноября 18:14 (UTC+04), Политика 1 849
Дакар-2026: Азербайджанские борцы одержали новые победы на юношеской Олимпиаде 7 ноября 18:00 (UTC+04), Спорт 784
Şamaxı yolunda mikroavtobus aşıb, bir nəfər ölüb - FOTO 7 ноября 17:47 (UTC+04), Azərbaycanca 1 907
Маск заявил о планах расширения Starlink 7 ноября 17:43 (UTC+04), Наука и технологии 828
В Финляндии проходят массовые протесты 7 ноября 17:32 (UTC+04), В мире 1 929
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева приняли участие в праздничном торжестве в Детском реабилитационном центре Tut Əlimdən - ФОТО 7 ноября 17:21 (UTC+04), Официальная хроника 8 697
Ширванский национальный парк: Богатое биоразнообразие и уникальная экосистема - ФОТО - ВИДЕО 7 ноября 17:09 (UTC+04), Общество 971
В США одну из крупнейших криптобирж мира отрезали от финсистемы 7 ноября 17:00 (UTC+04), В мире 1 856
"Сабах" расстался с американским баскетболистом 7 ноября 16:46 (UTC+04), Спорт 732
Исторические костюмы и боевые атрибуты представлены ко Дню Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 16:29 (UTC+04), Общество 875
Şəkidə 58 yaşlı kişini maşın vuraraq öldürüb 7 ноября 16:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 875
В Билясуварском районе нашли тело 35-летнего мужчины 7 ноября 16:14 (UTC+04), Общество 743
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева 7 ноября 16:08 (UTC+04), Официальная хроника 9 108
В Баку представили программу "Учитель и ученики" - ФОТО 7 ноября 16:00 (UTC+04), Культура 899
Анкара украсила цифровые билборды поздравлениями в адрес Азербайджана 7 ноября 15:47 (UTC+04), Политика 1 915
Китайский гиперкар BYD установил мировой рекорд скорости - ВИДЕО 7 ноября 15:40 (UTC+04), Автоновости 854
Арестован журналист Эльнур Шукюров 7 ноября 15:29 (UTC+04), Общество 4 001
Иран снял ограничения на дальность полета ракет 7 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 947
В Будапеште отметили День Победы Азербайджана - ФОТО 7 ноября 15:12 (UTC+04), Политика 1 916
Bu gün general rütbəsi alan Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı kimdir? - DOSYE 7 ноября 15:07 (UTC+04), Azərbaycanca 2 007
В Сабаильском районе состоялся показ художественного фильма «44» с участием семей шехидов - ФОТО 7 ноября 15:04 (UTC+04), Общество 850
Еще новости