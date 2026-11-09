Иран назвал причину паузы в контактах с США

Пауза в посреднических контактах Ирана и США наступила из-за итогов промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Уже несколько дней из-за этих результатов выборов (имеются в виду выборы прошедшие 3 ноября в Конгресс США - прим. ТАСС) не было поездок со стороны посредников, и нужно некоторое время, чтобы обстановка стала благоприятной для их возобновления", - сказал он в комментарии иранской гостелерадиокомпании.

Ранее Арагчи заявил, что двухдневное предложение Ирана Соединенным Штатам остается в силе, и призвал Белый дом сделать выбор между выполнением требований Тегерана и войной.