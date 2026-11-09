Демократы хотят избавиться от Хегсета

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис выступил в поддержку резолюции об импичменте военного министра Пита Хегсета.

"Я твердо поддерживаю резолюцию по Хегсету, - сказал он в интервью телеканалу ABC News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС - Военный министр злоупотребил своими полномочиями, подорвал нашу национальную безопасность и организовал эту безрассудную и дорогостоящую не вынужденную войну против Ирана, которая взвинтила цены для американцев, и сделала страну менее безопасной. Пит Хегсет должен уйти".

Джеффрис добавил, что этот вопрос будет в числе тем, которые он намерен обсудить с коллегами во вторник. "Я полагаю, что у этой резолюции будет невероятно сильная поддержка", - заявил он.

Конгрессмен-республиканец Томас Мэсси (от штата Кентукки) ранее заявлял о готовности вынести на рассмотрение коллег резолюцию, призывающую к импичменту Хегсета. Многие законодатели-демократы и некоторые республиканцы выражали крайнее недовольство действиями главы Пентагона применительно к конфликту между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не собирается отправлять Хегсета в отставку, так как считает, что тот хорошо справляется со своими обязанностями. Вместе с тем телеканал CBS News со ссылкой на источники ранее сообщил, что американский лидер обсуждает с помощниками возможную отставку Хегсета.