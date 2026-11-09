Иран пригрозил США адом

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи пригрозил "обрушить ад" на США, если американский президент Дональд Трамп решит продолжить войну.

Как передает Day.Az, об этом он предупредил на своей странице в соцсети Х.

По его словам, американские избиратели сделали свой выбор, и теперь Белому дому нужно сделать свой. Он отметил, что предложение Тегерана остается в силе.

"Или выберите войну и станьте свидетелем того, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат ад на вас", - добавил министр. Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают вести переговорный процесс с Ираном.