Студенты массово выйдут на улицы в Германии

Новосозданное молодежное студенческое объединение Gen Z regelt! Studis ("Поколение Z решает! Студенты") объявило о планах присоединиться к общеевропейским протестам 20 ноября и организовать масштабные забастовки в высших учебных заведениях Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил агентству DPA представитель инициативной группы.

По ее словам, ключевой задачей активистов является "по возможности полное приостановление учебного процесса" в вузах. Как заявили организаторы, на учредительное собрание движения уже съехались более 90 делегатов, представляющих интересы студентов из 35 университетов и институтов ФРГ. Окончательное решение о проведении протестных акций будет вынесено на голосование всеобщих студенческих собраний, которые созываются в ряде вузов накануне заявленной даты. В оргкомитете подчеркнули, что нацелены не на локальные "мелкие акции", а рассчитывают на массовую поддержку, при которой "сотни студентов в конкретном университете солидарно проголосуют за прекращение занятий".

Целью планируемых забастовок организаторы называют оказание скоординированного давления на федеральное правительство ФРГ. В перечень ключевых требований активистов вошли существенное увеличение государственного финансирования сферы образования, законодательный запрет практики заключения краткосрочных трудовых контрактов с академическим персоналом, введение налога на богатство, полный отказ от военных исследований на базе университетов, а также политический лозунг с требованием отставки канцлера ФРГ и лидера ХДС Фридриха Мерца.

Студенческое крыло позиционирует себя как новая структурная часть более широкого протестного движения Gen Z regelt ("Поколение Z решает"), которое в конце октября уже провело серию масштабных демонстраций по всей территории Германии. Ранее молодежное движение Gen Z regelt объявило, что планирует 20 ноября провести новые акции протеста в 34 городах Германии. Среди требований протестующих - отказ от возможного возвращения воинской повинности, увеличение инвестиций в образование, здравоохранение, защиту климата, осуществление более активных мер сдерживания роста стоимости жизни.

Масштабные демонстрации и акции протеста молодежи прошли 31 октября более чем в 30 городах Германии, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. Вечером в некоторых городах дело дошло до беспорядков. В столице ФРГ на шествии левых радикалов в полицейских полетели пиротехнические средства, бутылки и яйца, пострадали 27 сотрудников, в Гамбурге поджигали баррикады, в Кёльне стражам порядка пришлось применить водометы.

Хуже всего ситуация была во Франкфурте-на-Майне. Там участники протестов вступали в стычки с полицией, грабили магазины. Пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.