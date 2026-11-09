https://news.day.az/world/1873156.html Выйдет ли Армения из ОДКБ? Вопрос о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не рассматривается в парламенте страны. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян.
Выйдет ли Армения из ОДКБ?
Вопрос о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не рассматривается в парламенте страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян.
По его словам, в парламенте нет никаких инициатив или практических шагов, связанных с выходом из организации.
Тема звучит лишь в заявлениях представителей правящей партии и премьер-министра Никола Пашиняна.
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