Выйдет ли Армения из ОДКБ?

Вопрос о выходе Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в настоящее время не рассматривается в парламенте страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности Гегам Манукян.

По его словам, в парламенте нет никаких инициатив или практических шагов, связанных с выходом из организации.

Тема звучит лишь в заявлениях представителей правящей партии и премьер-министра Никола Пашиняна.