Топурия не исключил участие в реалити-шоу UFC вместе с Пимблеттом

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе испано-грузин Илия Топурия не выступил против идеи участия в шоу TUF вместе с англичанином Пэдди Пимблеттом для дальнейшего продвижения их вероятного поединка, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

"Я слышал про [идею организации съемок сезона] The Ultimate Fighter, но у меня не было никаких разговоров с руководством UFC об этом. Не знаю, что их интересует. Когда мы возобновим переговоры с ними, посмотрим, находимся ли мы на одной волне", - приводит слова Топурии İdman.Biz со ссылкой на портал MMA Fighting.

По словам бойца, впереди еще много времени, но самое главное для него сейчас - вернуться к тренировкам: "Важно чувствовать себя здоровым и хорошо отдохнувшим, а затем буду готов ко всему, что бы ни случилось".