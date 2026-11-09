https://news.day.az/world/1873168.html

Пожар в жилом комплексе в Китае: 14 погибших

В Китае произошел пожар в жилом комплексе. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", возгорание произошло 8 ноября в районе Инцзэ города Тайюань, расположенного в провинции Шаньси. По предварительным данным, жертвами происшествия стали 14 человек. Причины возникновения пожара и другие подробности инцидента пока не сообщаются.