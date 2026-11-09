https://news.day.az/world/1873168.html Пожар в жилом комплексе в Китае: 14 погибших В Китае произошел пожар в жилом комплексе. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", возгорание произошло 8 ноября в районе Инцзэ города Тайюань, расположенного в провинции Шаньси. По предварительным данным, жертвами происшествия стали 14 человек. Причины возникновения пожара и другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Пожар в жилом комплексе в Китае: 14 погибших

В мире, 9 ноября 2026 09:26 (UTC +04:00) 311
Пожар в жилом комплексе в Китае:

В Китае произошел пожар в жилом комплексе.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство "Синьхуа", возгорание произошло 8 ноября в районе Инцзэ города Тайюань, расположенного в провинции Шаньси.

По предварительным данным, жертвами происшествия стали 14 человек. Причины возникновения пожара и другие подробности инцидента пока не сообщаются.

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