Трамп обозначил потенциальных преемников на пост президента США

Президент США Дональд Трамп допустил, что может поддержать одного из представителей Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. Среди возможных претендентов он выделил государственного секретаря США Марко Рубио, однако пока не стал называть конкретного кандидата.

Как передает Day.Az, об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CBS News, записанном 6 ноября. Отвечая на вопрос о возможной поддержке кандидатов от республиканцев на следующих президентских выборах, американский лидер отметил, что у партии есть несколько достойных претендентов.

В частности, помимо вице-президента Джей Ди Вэнса, Трамп положительно оценил Марко Рубио, назвав его замечательным человеком.

При этом президент подчеркнул, что не хотел бы пока раскрывать имена остальных потенциальных кандидатов. По его словам, среди них есть несколько сенаторов, которых он высоко ценит.

Трамп также не исключил своего участия в предвыборной кампании одного из претендентов, отметив, что его поддержка может оказать существенное влияние на исход борьбы за президентское кресло. В то же время он допустил, что предпочтет не вмешиваться в процесс выдвижения кандидатов.