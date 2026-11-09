https://news.day.az/world/1873218.html В Армении возбудили уголовное дело после драки в парламенте - ВИДЕО Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту недавней драки в парламенте страны.
В Армении возбудили уголовное дело после драки в парламенте - ВИДЕО
Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту недавней драки в парламенте страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дело возбуждено по статьям "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Применение насилия в отношении должностного лица или его близкого лица с целью воспрепятствования его законной служебной или политической деятельности".
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