Маленький патриот покорил соцсети попыткой спасти флаг - ВИДЕО

Кадры с ребенком, пытающимся спасти флаг во время сильного ветра в Баку, растрогали пользователей соцсетей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost, на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как мальчик изо всех сил пытается забраться на флагшток, чтобы флаг не упал на землю.

Несмотря на сильный ветер и трудности из-за своего небольшого роста, маленький герой проявил упорство и не отказался от своей попытки.

Представляем эти кадры: