https://news.day.az/society/1873172.html Маленький патриот покорил соцсети попыткой спасти флаг - ВИДЕО Кадры с ребенком, пытающимся спасти флаг во время сильного ветра в Баку, растрогали пользователей соцсетей. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost, на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как мальчик изо всех сил пытается забраться на флагшток, чтобы флаг не упал на землю.
Маленький патриот покорил соцсети попыткой спасти флаг - ВИДЕО
Кадры с ребенком, пытающимся спасти флаг во время сильного ветра в Баку, растрогали пользователей соцсетей.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bakupost, на распространившихся в социальных сетях кадрах видно, как мальчик изо всех сил пытается забраться на флагшток, чтобы флаг не упал на землю.
Несмотря на сильный ветер и трудности из-за своего небольшого роста, маленький герой проявил упорство и не отказался от своей попытки.
Представляем эти кадры:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре