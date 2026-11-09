Баку и Анкара – важная связка в геополитике Евразии - встреча в Шуше это подтвердила

Автор: Лейла Таривердиева

Не ошибемся, если скажем, что за возникшими в последнюю пару месяцев разногласиями между Турцией и Азербайджаном внимательно следили все, кто имеет какие-то интересы в этом регионе. Кого-то эта ситуация расстраивала, а кого-то радовала. Были те, кто потирал руки в ожидании появления бреши в региональном раскладе, который прочно держится на братстве Баку и Анкары.

Не будем возвращаться к событиям последних месяцев. Те провокации не имели никакого отношения к реальной сути отношений между двумя странами и народами и были организованы интересантами, не желающими добра ни самой Турции, ни Азербайджану. Этот кризис стал определенной проверкой на прочность этих отношений, и лидеры двух государств показали всем, что никакие пересуды и провокаторы не смогут разрушить строения, простоявшего века.

Весть о прибытии на торжества по случаю Дня Победы в Азербайджан Президента Эрдогана была встречена азербайджанским народом с большим энтузиазмом. Президент Ильхам Алиев не преувеличил, говоря, что участие турецкого лидера в праздновании Победы обрадовало весь азербайджанский народ. Это правда. В целом, в Азербайджане, где к Турции всегда относились и относятся с большим пиететом, не сомневались, что недопонимания будут устранены, но все же ждали подтверждения. Теперь ни у кого не останется сомнений в том, что никакие провокации не способны расшатать основы турецко-азербайджанского братства.

Недруги, конечно, стараются трактовать визит Президента Турции со своей колокольни, однако в каждом посте в соцсетях, в каждой публикации в медиа звучит нескрываемое разочарование.

"Мы были вместе и в прошлом, были вместе и во время войны, мы вместе сегодня и будем вместе в будущем. Считаю, что главным результатом этого исторического визита является именно это", - сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы, сделанном после встречи двух лидеров в Шуше.

Отношения Азербайджана и Турции слишком глубоки, а две наши страны занимают в геополитике Евразии слишком значимое место, чтобы поддаваться эмоциям и провокациям и ставить под вопрос все то, что уже достигнуто. Любой аналитик подтвердит, что азербайджано-турецкий тандем является очень важным фактором, внешние игроки, строя расчеты в связи с регионом, обязательно учитывают его. Потому что объективную реальность учитывать необходимо, чтобы не наделать ошибок и не строить напрасных надежд. Не секрет, что последний кризис вызвал некоторые надежды у наших соседей и в ряде других столиц. Тут самое время заявить: не дождетесь!

Президент Реджеб Тайип Эрдоган приехал на праздник, несмотря на плотный график. Это, как подчеркнул Ильхам Алиев, еще раз демонстрирует всему миру наше единство. "Мы - два народа и, прежде всего, два лидера никому не позволим встать между нами или бросить тень на наше единство, братство и солидарность ради личных интересов", - заявил Президент Азербайджана.

Уже по встрече президентов в аэропорту Физули можно было судить, насколько в Азербайджане рады приезду турецкого лидера. Рады искренне, не по протоколу. Это были рукопожатия и объятия очень близких друг другу людей. Не просто политиков, а именно братьев. О многом говорила и искренняя радость встречи двух первых леди - Мехрибан Алиевой и Эмине Эрдоган. Две сильные женщины, являющиеся надежной опорой своим вторым половинам в их нелегком труде, - еще одна прочная связка, олицетворяющая единство двух стран.

Одним словом, недоразумение завершилось на очень радостной ноте. Иначе и не могло быть. Кто рассчитывал на иной исход, ошиблись в расчетах.

"Нас объединяют общая история, этнические корни, язык, литература, духовные ценности. Это великое достояние, и сегодня на этом достоянии, на этом прочном фундаменте развиваются и межгосударственные отношения... Наше единство, наше братство несокрушимы. А те, кто хочет пошатнуть его, никогда не достигнут своей цели, их мечты так и останутся несбывшимися", - предупредил Президент Ильхам Алиев.

Турция - великая страна, влиятельная, сильная и проводящая суверенную политику. Она способна влиять не только на свой и близлежащий регионы, но и на мировую политику в целом. Азербайджан скромнее в размерах и возможностях, но наша страна в последние шесть лет активно наращивает международное влияние, и делает это успешно, потому что не считаться со страной, имеющей в своей копилке серьезную военную победу, не считаться невозможно. Азербайджан медленно, но верно и упорно, выходит на уровень государства средней силы. В Баку никогда не отрицали, что большую поддержку на трудном пути становления молодого независимого государства оказала Азербайджану Турция. Азербайджан никогда не нуждался в чьей-то помощи - финансовой или военной, но в столь напряженном и сложном регионе политическая и моральная поддержка Анкары имела для него очень большое значение. В свою очередь Азербайджаном с расширением своей роли на мировой арене, с ростом международного авторитета и влиятельности Президента Ильхама Алиева, стал играть для Турции такую же незаменимую роль. Отношения между странами перешли на качественно новый уровень, и в новом качестве разрушить их очень сложно, если не сказать невозможно.

44-дневная Отечественная война стала еще одним важным этапом в двусторонних отношениях. Воевал и побеждал Азербайджан, однако мы не одни на белом свете, и политическая поддержка Анкары сыграла роль своеобразного буфера против вмешательства в процессы внешних интересантов. Все хорошо услышали заявление Президента Эрдогана, сделанное в первые часы 44-дневной войны.

Турция была рядом и в трудные, и в радостные времена. Так же и Азербайджан был рядом с турецким народом в самые сложные для него периоды. Он всегда приходил на помощь первым и уходил последним. А как еще бывает между братьями?

Символично, что именно в Шуше после Победы Баку и Анкара закрепили свое стратегическое союзничество. Хотя две страны и прежде считались союзниками, Шушинская декларация стала исторической вехой в двусторонних отношениях. Как сказал Президент Ильхам Алиев, подписание Шушинской декларации официально вывело наши отношения на уровень союзничества, хотя мы и до этого всегда были союзниками. "Народы Турции и Азербайджана - братские народы. Я неоднократно говорил, что в мире нет народов и государств, настолько тесно связанных друг с другом, как наши", - добавил азербайджанский лидер.

Президент Турции был впечатлен переменами, произошедшими на освобожденных территориях с его последнего приезда. Выступая с заявлением для прессы, он не мог сдержать своих эмоций. По его словам, семь тоннелей по пути в Шушу демонстрируют успех проводимых в регионе работ по восстановлению, ремонту и строительству. "По дороге в Шушу мы испытали радость от осознания того, какой путь мы проделали. Верю, что к нашему следующему приезду Шуша станет еще более преобразившейся. И Физули тоже преобразится. Потому что есть лидер, который поверил в это дело, вложил в него душу. Есть и команда. Этот лидер и эта команда продолжают свой путь с той же верой и решимостью", - заявил турецкий лидер. И добавил, что Анкара продолжит вносить свой вклад в восстановление азербайджанских земель.

Президент Турции подчеркнул, что освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны открыло новую эпоху на Южном Кавказе. А каждый восстановленный в Карабахе объект исторического наследия свидетельствует об уверенности азербайджанского народа в будущем.

"Сегодня стоящая перед нами задача заключается в том, чтобы увенчать одержанную на поле боя Победу прочным миром. Подобно тому, как мы поддерживали справедливую борьбу Азербайджана, мы также поддерживаем его усилия по установлению прочного мира в нашем регионе", - сказал Эрдоган.

Турция и турецкий народ, заявил он, всегда будут рядом с Азербайджаном, а наши отношения - неугасимое пламя.

Добавим, что попытки потушить это пламя всегда были и будут. Чтобы противостоять им, не нужно никаких армий, достаточно взаимопонимания, взаимного уважения интересов друг друга и искренности. Всего этого в отношениях Баку и Анкары предостаточно.