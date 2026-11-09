Раскрыта опасность чистки гаджетов водой

При чистке гаджетов даже дистиллированной водой есть опасность повреждения электроники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание BGR.

Автор материала Обаид Ур Рехман разобрал риски на примере компьютера. Он объяснил, что дистиллированная вода содержит меньше растворенных минеральных веществ, чем водопроводная, однако при контакте с пылью и другими загрязнениями ее состав меняется. Попадание такой жидкости на работающие компоненты может привести к короткому замыканию.

Еще одна раскрытая автором проблема заключается в устройстве самого компьютера. Вода может задерживаться в разъемах и под мелкими деталями материнской платы, поэтому сухая на вид поверхность не гарантирует отсутствия влаги внутри. Ее остатки способны вызвать коррозию и другие повреждения.

Для экрана и внешних поверхностей правила отличаются: слегка влажная салфетка может быть допустима, если это предусмотрено инструкцией производителя. Так, Apple советует сначала отключить устройство от питания, а затем использовать мягкую ткань без ворса. Жидкость нельзя распылять непосредственно на дисплей или допускать ее попадания в отверстия корпуса. Для некоторых покрытий предусмотрены отдельные требования.

Также журналист сослался на производителя компьютеров Dell. Для удаления пыли из вентиляционных отверстий специалисты рекомендуют использовать баллон со сжатым воздухом. Перед процедурой компьютер необходимо выключить и отключить от питания. Обычный пылесос производитель также не советуют использовать из-за риска накопления статического электричества и повреждения компонентов.