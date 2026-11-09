https://news.day.az/society/1873216.html Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Общество, 9 ноября 2026 12:29 (UTC +04:00) 301
Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-6 градусов тепла, днем - 10-12 градусов. Атмосферное давление - 772 мм ртутного столба, относительная влажность - 60-70%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. Однако ночью и утром в некоторых восточных районах возможны периодические осадки. Местами прогнозируется туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов тепла, днем - 10-15 градусов. В горах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, в высокогорных районах - 10-15 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ночью и утром на некоторых горных дорогах возможно образование гололеда.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az

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