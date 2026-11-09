https://news.day.az/sport/1873187.html В Баку стартует первенство города по дзюдо В Баку проходит первенство города по дзюдо среди юношей и девушек в возрастной категории U17. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования проходят 9-10 ноября в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе. В турнире принимают участие 587 дзюдоистов из 71 клуба и спортивного общества.
В Баку стартует первенство города по дзюдо
В Баку проходит первенство города по дзюдо среди юношей и девушек в возрастной категории U17.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования проходят 9-10 ноября в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.
В турнире принимают участие 587 дзюдоистов из 71 клуба и спортивного общества.
Среди участников - 483 юноши и 104 девушки, которые разыгрывают медали в 16 весовых категориях.
Отметим, что главная цель первенства - определить дзюдоистов, которые получат право выступить на чемпионате Азербайджана в соответствии с установленными квотами.
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