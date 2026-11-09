В Баку стартует первенство города по дзюдо

В Баку проходит первенство города по дзюдо среди юношей и девушек в возрастной категории U17.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования проходят 9-10 ноября в Абшеронском олимпийском спортивном комплексе.

В турнире принимают участие 587 дзюдоистов из 71 клуба и спортивного общества.

Среди участников - 483 юноши и 104 девушки, которые разыгрывают медали в 16 весовых категориях.

Отметим, что главная цель первенства - определить дзюдоистов, которые получат право выступить на чемпионате Азербайджана в соответствии с установленными квотами.