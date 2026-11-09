В Баку по случаю Дня Государственного флага проходят шествия в сопровождении военных оркестров - ФОТО
Согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджана, в связи с 9 Ноября - Днем Государственного флага на центральных улицах, проспектах и площадях Баку проходят шествия в сопровождении военных оркестров.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Шествия до 13:00 проходят по маршрутам: Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - Киноцентр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Морской вокзал; Аллея шехидов - комплекс "Пламенные башни" - парк Чемберекенд - станция метро "Ичеришехер" - Крепостные ворота Ичеришехер - Азербайджанский государственный кукольный театр; круг "Азнефть" - памятник "Бахрам Гур"; памятник Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк - торговый центр "28 Mall"; Спортивно-развлекательный центр "Olimpik Star" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников; парк Г. Мусабекова - улица Абдуррагим-бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея шехидов.
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