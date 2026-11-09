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В Баку по случаю Дня Государственного флага проходят шествия в сопровождении военных оркестров - ФОТО

Согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджана, в связи с 9 Ноября - Днем Государственного флага на центральных улицах, проспектах и площадях Баку проходят шествия в сопровождении военных оркестров. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.