https://news.day.az/unusual/1873195.html Ученые предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце Ученые предупредили о вероятности мощной солнечной вспышки класса X, которая может произойти 9 ноября. Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, специалисты прогнозируют возможность такого события.
Ученые предупредили о мощнейшей вспышке на Солнце
Ученые предупредили о вероятности мощной солнечной вспышки класса X, которая может произойти 9 ноября.
Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, специалисты прогнозируют возможность такого события.
По словам исследователей, текущего темпа вспышечной активности может не хватить для полного сброса всей энергии.
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