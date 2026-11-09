https://news.day.az/society/1873212.html В Имишли произошло ДТП: есть погибшие В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, проходящем через территорию села Телишли Имишлинского района.
В Имишли произошло ДТП: есть погибшие
В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, проходящем через территорию села Телишли Имишлинского района. В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре