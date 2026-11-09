https://news.day.az/politics/1873211.html Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО Ниагарский водопад окрасился в цвета государственного флага Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети X. Отмечается, что праздничная подсветка водопада была организована по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня Государственного флага Азербайджана.
Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО
Ниагарский водопад окрасился в цвета государственного флага Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети X.
Отмечается, что праздничная подсветка водопада была организована по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня Государственного флага Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре