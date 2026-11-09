Ниагарский водопад подсветили цветами флага Азербайджана - ВИДЕО

Ниагарский водопад окрасился в цвета государственного флага Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети X.

Отмечается, что праздничная подсветка водопада была организована по случаю 8 Ноября - Дня Победы и 9 Ноября - Дня Государственного флага Азербайджана.