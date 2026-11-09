Британский пилот заявил о неоднократных наблюдениях НЛО

Британский пилот Стив Фрейзер заявил, что неоднократно замечал неопознанные летающие объекты (НЛО) в небе над Европой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Metro.

48-летний Фрейзер, работающий в гражданской авиации уже 27 лет, рассказал, что в последние годы регулярно сталкивается с необъяснимыми явлениями во время полетов. По его словам, с 2022 года он наблюдал НЛО шесть или семь раз, преимущественно над Брюсселем и другими районами Бельгии.

Пилот отметил, что поначалу принимал необычные огни в небе за военные самолеты, осуществляющие дозаправку. Однако их скорость и траектория движения не соответствовали характеристикам известных ему воздушных судов.

"Я видел эти огни во время полета, и мой коллега тоже заметил их, возвращаясь из Литвы. Мы видели их в одном и том же воздушном пространстве и примерно в одном направлении", - рассказал Фрейзер.