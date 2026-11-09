В Иране назвали условие для восстановления безопасности в Ормузском проливе

Выполнение требований Ирана обеспечит безопасность в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно информации министерства иностранных дел Ирана, об этом заявил пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи на пресс-конференции, состоявшейся 9 ноября в Тегеране.

"Что касается переговоров между Ираном и США, то противоположной стороне было четко заявлено, что двухдневный план Ирана демонстрирует его добрую волю. Иран также заявил, что в случае выполнения США его требований в регионе в течение двух дней произойдут позитивные изменения, а в Ормузский пролив вернутся безопасность и стабильность", - отметил он.

Багаи добавил, что в то время как велись переговоры, США менее чем за 9 месяцев дважды совершили атаки на Иран.

"Для Ирана шаг США не поддается логике. Американская сторона проигнорировала подпись своего президента. Исламабадский меморандум о взаимопонимании не просуществовал и двух недель", - подчеркнул он.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализованной.