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В Гяндже по случаю Дня Государственного флага проходит шествие - ФОТО

По случаю 9 Ноября - Дня Государственного флага в Гяндже проходит шествие в сопровождении военного оркестра. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, маршрут шествия с участием военнослужащих пролегает от Площади флага, расположенной на улице Низами Гянджеви, в направлении улиц Гейдара Алиева, Сабира и Ататюрка.