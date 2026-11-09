Названы основные темы встречи глав МИД стран G7

Госсекретарь США Марко Рубио намерен обсудить вопросы обеспечения подотчетности в ООН и развития инноваций в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Париже.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети X.

"Только что прибыл во Францию для участия во встрече министров иностранных дел стран G7. На встрече мы сосредоточимся на обеспечении реальной подотчетности в ООН и продвижении подхода, отдающего приоритет инновациям для обеспечения будущего суперинтеллекта", - написал Рубио.

Отметим, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7 проходит 9-10 ноября в Париже.