Войну выиграли не беспилотники, а люди - РАСКЛАД от военного эксперта

Мы не проиграли бы войну, даже не обладая передовыми вооружениями. Те, кто пытаются принизить роль и героизм азербайджанского солдата, стремятся показать, что Победа Азербайджана связана только с технологиями, но никак не с человеческим фактором. Но это, конечно же, не так. Да, Азербайджан, несомненно, был вооружен на самом высоком уровне. Но каким бы ни было оружие, оно находилось в руках человека. Поэтому, как не подойди, человеческий фактор является определяющим.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Некоторые утверждают, что если бы не современное вооружение, мы бы проиграли. Как военный человек могу со всей ответственностью сказать: нет, мы бы не проиграли, даже не имея беспилотников. Мы бы строили тактику боевых действий, исходя из тех возможностей, которые были бы у нас. Не было бы БПЛА, было бы что-то другое. Возьмем, например, операцию по освобождению Шуши. Там не могли быть использованы беспилотники, потому что над городом стоял густой туман. Шуша была освобождена только силами и мужеством азербайджанского солдата. Азербайджанский воин показал высокий патриотизм, беспримерное мужество. И это правда, которую все должны знать и не думать, что, хорошо вооружившись, получат преимущество.

Что касается современных технологий, то Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев после апрельских боев 2016 года сделал ставку на самое передовое вооружение. Строительство армии шло, исходя из этих планов. События 2016 года стали чем-то вроде генеральной репетиции большой войны и большой Победы, показали все возможности и риски. Все это было учтено и во время 44-дневной войны, и в ходе антитеррористической операции сентября 2023 года.

Во время апрельских боев был испытан ряд вооружений, в том числе беспилотники-камикадзе. Боевые действия дали азербайджанской стороне определенную информацию, и после этого упор делался уже на то вооружение, которое хорошо показало себя во время тех событий.

В системе огневого поражения у беспилотников есть свое место. Есть БПЛА, использующиеся с целью разведки, целеуказания, нанесения огневого поражения. Азербайджанская армия была первой, кто показал войну XXI века. И, кстати, именно после 44-дневной войны турецкие Байрактары прославились и стали самыми востребованными БПЛА в мире.

Но еще раз повторю - беспилотники и все другие технические средства и виды вооружений управляются человеком. Поэтому использование этой техники, его КПД зависело от военного специалиста, который ими управлял. Должен сказать, что современные технологии, которые имелись на вооружении азербайджанской армии, начали испытываться до войны в ходе многочисленных учений. Азербайджан стал привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками в этой цифровой системе управления.

Новые вооружения и технологии, которые появились у Азербайджанской армии, повлияли на тактику ведения боевых действий. Армянская же армия придерживалась старой тактики, так как была вооружена старыми образцами вооружений. Новая тактика стала большой неожиданностью для противника, и он побежал. Почти сразу была прорвана создававшаяся тридцать лет вооруженными силами Армении линия обороны, стремительно нарастала день ото дня скорость контрнаступления Азербайджанской армии. Противник не смог противостоять этому натиску. Тут велика была роль не только оружия, но и личного состава - наших солдат, офицеров, командиров, чей высокий профессионализм в сочетании с мужеством и патриотизмом помогли разгромить оккупационные силы противника.

Я часто слышал, особенно до 2020 года, что азербайджанцы, мол, это народ-торговец, а не народ-воин, то есть воевать мы не умеем и даже если вздумаем, то проиграем, как в Первую карабахскую войну. Как участник той войны хотел бы сказать несколько слов об этом.

Если говорить о периоде до возвращения к власти Общенационального лидера Гейдара Алиева, то азербайджанской стороне было очень сложно противостоять организованному и хорошо вооруженному противнику. Наша армия была дезорганизована, различные формирования, действовавшие под видом ополченцев, подчинялись отдельным "полевым командирам" и партиям, не было единоначалия, единого командования, откуда управлялись бы все боевые действия. Та политическая ситуация, которая существовала до возвращения Гейдара Алиева, не способствовала организации должного отпора агрессору. Но я должен сказать, что дух азербайджанского воина, защитника своей родины, всегда находился на высоком уровне. Просто в ту войну мы не имели вооружения, не имели профессиональных военных кадров. Все эти факторы в начале 90-х не позволили нам остановить противника и дать ему надежный отпор. Но я должен сказать, что в этих тяжелых условиях сыны Азербайджана проявляли героизм, совершали подвиги в то время, как оружие нередко приходилось делить на двоих или же добывать в бою у противника. Наши ополченцы не только воевали с оккупантами, но и обеспечивали безопасность мирного населения.

И неправда, что мы только отступали. После возвращения к власти Гейдара Алиева под его командованием была осуществлена Горадизская операция. В январе 1994 года азербайджанские подразделения провели контрнаступательную операцию и в течение двух дней освободили 22 населенных пункта. Мы прорвали оборону противника на глубину 30 километров. Я помню, что почувствовал, ступив на освобожденную землю. Это чувство не передать словами... Но для развития дальнейшего контрнаступления у нашей армии не было ни сил, ни средств. Однако те потери, которые противник понес тогда на физули-бейлаганском направлении, заставили его сесть за стол переговоров и подписать Бишкекский договор.

К 2020 году у Азербайджана уже имелся развитый военно-промышленный комплекс. Страна сама производила наиболее расходное вооружение - снаряды, боеприпасы, фурнитуру. Это было большим подспорьем.

На последнем съезде партии "Ени Азербайджан" Президент Ильхам Алиев очень четко и ясно указал всем сомневающимся, что Азербайджан не получал вооружение бесплатно. Мы всегда за все платили, а порой и втридорога.

Расскажу один эпизод из Первой карабахской войны. Когда мы на одном из направлений продвинулись вперед, а противник старался нас отбросить с занятых позиций, я запросил у руководства министерства обороны боеприпасы, и мне ответили: мы покупаем снаряды у Ирана по 249 долларов за штуку. То есть мы за все всегда платили. В то время, как Армении вооружение предоставлялось безвозмездно, наша страна, находившаяся в состоянии кризиса из-за армянской агрессии и внутриполитического хаоса, была вынуждена покупать каждый патрон.

Сегодня Азербайджан - это сильная страна, имеющая немалые возможности и способная приобрести лучшее вооружение. Но самое главное - сегодня мы - стабильная страна с консолидированным обществом, сплотившимся вокруг своего Лидера. Это то, чего у нас не было в начале 90-х. Не было четкой стратегии и тактики, не было того, кто мог сплотить народ и кому бы народ верил. Гейдар Алиев вернулся к власти, когда предыдущее руководство уже успело все разрушить и потерять земли.

Так что, еще раз повторю - войну выиграли азербайджанский воин, единство общества и сильный Лидер, а уже потом современное вооружение. Победу в 2020 году одержали сыновья тех, кто противостоял врагу в начале 90-х. Они завершили то, что не смогло сделать наше поколение.

Лейла Таривердиева