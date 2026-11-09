Открывший стрельбу в Кракове мужчина умер в больнице

Умер мужчина, открывший стрельбу в центре Кракова 7 ноября. Об этом 9 ноября сообщили в полиции Малопольского воеводства Польши.

"Виновник трагических событий умер сегодня рано утром в больнице", - сказано в сообщении.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что 24-летний Михал Окшиньский, открывший стрельбу в Кракове, в детстве был очень религиозен. В 11 лет он участвовал в конкурсе "С Иисусом через Крестный путь" и занял третье место.

Затем Михаил замкнулся в себе. Он не имел друзей, никогда не улыбался и уже в школе рисовал мертвых людей. Мужчина закончил автомобильный колледж и стал художником самоучкой. При этом Михал придерживался крайне радикальных политических взглядов.

От отца Михаил унаследовал страсть к оружию и состоял в стрелковом клубе. Мужчина владел двумя винтовками. К теракту в центре Кракова злоумышленник подготовился заранее.

Сначала террорист убил 21-летнюю сестру, 52-летнюю мать и 53-летнего отца. После этого Михаил надел бронежилет и каску, взял много патронов к американской винтовке AR-15.

Михаил прибыл в центр Кракова и начал стрелять по людям из машины. Злоумышленник 15 минут уходил от полицейской погони, а затем вступил в перестрелку с правоохранителями. При задержании мужчина был ранен.