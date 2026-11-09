Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг»

За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия Драган Владисавлевич награжден орденом "Достлуг".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

В распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия наградить Драгана Владисавлевича орденом "Достлуг"".