https://news.day.az/officialchronicle/1873262.html Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг» За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия Драган Владисавлевич награжден орденом "Достлуг". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев. В распоряжении говорится:
Президент Ильхам Алиев наградил Драгана Владисавлевича орденом «Достлуг»
За особые заслуги в развитии дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия Драган Владисавлевич награжден орденом "Достлуг".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
В распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в развитии дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия наградить Драгана Владисавлевича орденом "Достлуг"".
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