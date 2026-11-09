https://news.day.az/world/1873242.html Новые кадры горящих в Ормузском проливе нефтяных танкеров - ВИДЕО В соцсетях появились очередные видео горящих в Ормузском проливе нефтяных танкеров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Новые кадры горящих в Ормузском проливе нефтяных танкеров - ВИДЕО
В соцсетях появились очередные видео горящих в Ормузском проливе нефтяных танкеров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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