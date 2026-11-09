Хорошая новость для пенсионеров

Выплата пенсий в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе будет произведена не позднее 13-го числа текущего месяца.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что пенсии граждан, зарегистрированных в других районах страны, а также лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, планируется выплатить не позднее 20-го числа текущего месяца.

Напомним, что 7 октября пенсии за октябрь были выплачены в Нахчыванской Автономной Республике, 14 октября - в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе, а сегодня - пенсионерам, зарегистрированным в регионах страны. Также были произведены выплаты пенсий, назначенных на льготных условиях.