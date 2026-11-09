В Сабаильском районе состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы и Дню Государственного флага - ФОТО

В Музее Государственного флага состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы и Дню Государственного флага.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района - начальник отдела территориальной организации и общественно-политических вопросов Кямаля Гашимова, председатель Сабаильской районной организации партии "Ени Азербайджан" Мухтар Нагиев, директор Музея Государственного флага Кёнюль Имамвердиева, мать шехида Джамиля Маммедли Айгюн Маммедли, ветераны, участники Отечественной войны и студенты Азербайджанского государственного педагогического университета.

В ходе официальной части прозвучали выступления, посвященные значению Государственного флага Азербайджанской Республики в истории государственности страны. Было подчеркнуто, что флаг является одним из ключевых символов национальной идентичности и независимости. В выступлениях особо отмечалось, что благодаря исторической Победе, одержанной под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, наш трёхцветный флаг сегодня гордо развевается на родных землях освобождённых от оккупации, в Карабахе и Восточном Зангезуре. Участники мероприятия почтили память шехидов, погибших в 44-дневной Отечественной войне, и подчеркнули, что именно благодаря их героизму государственные символы Азербайджана сегодня обрели своё подлинное историческое значение и олицетворяют дух Победы.

После выступлений участникам мероприятия была представлена подробная информация о создании Площади Государственного флага, её истории и важной роли в общественной жизни страны. В рамках мероприятия для гостей также была организована экскурсия по Музею Государственного флага.