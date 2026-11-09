В Аргентине случился один из величайших мемов в истории футбола - ВИДЕО

В Аргентине произошел необычный эпизод в футбольном чемпионате: болельщики "Росарио Сентраль" выбежали на поле, чтобы отпраздновать чемпионство, однако в это время их главный конкурент "Бока Хуниорс" продолжал борьбу за первое место в параллельном матче.

Как передает Day.Az, после завершения своего матча "Росарио" набрал на два очка больше ближайших преследователей. Уверенные в завоевании титула болельщики команды выбежали на газон и начали праздновать предполагаемую победу вместе с футболистами и представителями клуба.

Однако матч "Бока Хуниорс" еще не завершился. Чтобы обойти "Росарио" в турнирной таблице, команде необходимо было одержать победу.

Основное время и большая часть добавленных минут проходили при ничейном счете. Но на шестой компенсированной минуте "Бока Хуниорс" забила решающий гол и по итогам тура вышла на первое место.

В результате преждевременное празднование болельщиков "Росарио Сентраль" обернулось неожиданным разочарованием.