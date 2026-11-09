https://news.day.az/azerinews/1873272.html Mərdəkan yolunda qəza baş verib, sıxlıq yaranıb Paytaxtın Xəzər rayonu, Mərdəkan şossesində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatında bildirilib. Məlumata görə, qəza səbəbindən mərkəz istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir.
Mərdəkan yolunda qəza baş verib, sıxlıq yaranıb
Paytaxtın Xəzər rayonu, Mərdəkan şossesində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
APA xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatında bildirilib.
Məlumata görə, qəza səbəbindən mərkəz istiqamətində nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq müşahidə edilir. Hazırda polis sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində zəruri tədbirlər görür.
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