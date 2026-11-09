Nissan ускорит разработку дизайна своих автомобилей

Новый руководитель глобального дизайна Nissan Мэтью Уивер намерен вдвое сократить время разработки внешности автомобилей, чтобы соответствовать "китайской скорости" и создавать более смелые модели. Об этом он рассказал в интервью Automotive News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Уивера, путь от первого эскиза до утверждения дизайна теперь занимает около пяти месяцев. Гиперреалистичные цифровые рендеры позволяют руководству одобрять проекты на более раннем этапе. "Мы показываем полнометражные фильмы об автомобиле - будто он едет по пустыне и его снимали где-нибудь в Сахаре", - пояснил дизайнер.

Помимо ИИ, Nissan упростил процедуру согласования: генеральный директор Иван Эспиноза сократил число руководителей, утверждающих дизайн, с дюжины до четырех. Кроме того, компания намерена сократить общий цикл разработки автомобилей с 50 до 30 месяцев, чтобы остановить прогнозируемое падение продаж и не отставать от конкурентов.

Еще одно направление работы Уивера - изучение опыта китайских совместных предприятий. Его команда ежемесячно посещает студии Nissan в Китае и перенимает решения, которые там обходятся дешевле: например, установку оконных стекол заподлицо с поверхностью двери. На традиционных рынках такие детали слишком дороги, но в Китае их производят с низкими затратами, и Nissan хочет перенести этот опыт на массовые модели.

Первые результаты нового подхода покажет седан Skyline, премьера которого запланирована на декабрь. Около 2028 года ожидаются электрический Juke нового поколения и внедорожник Xterra.