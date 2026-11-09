https://news.day.az/officialchronicle/1873277.html Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X. "Озгюр Озель передал поздравления главе государства и азербайджанскому народу по случаю Дня Победы. Глава государства поблагодарил его за поздравления.
Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Председатель "Yeni Parti" Озгюр Озель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом говорится в публикации, размещенной на странице Президента Ильхама Алиева в соцсети X.
"Озгюр Озель передал поздравления главе государства и азербайджанскому народу по случаю Дня Победы. Глава государства поблагодарил его за поздравления. В ходе телефонного разговора было вновь отмечено, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Турцией, а также их народами являются нерушимыми", - говорится в публикации.
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