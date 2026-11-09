Нормализация отношений Азербайджана и Армении поспособствовала улучшению ситуации на Южном Кавказе - Шойгу

Ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению.

Как передает Day.Az, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ.

"Свои результаты приносят армяно-азербайджанская нормализация и фактическое установление мира в регионе", - отметил он.

Так, по словам Шойгу, большое значение имеет разблокировка транспортных коммуникаций, договоренности о чем были достигнуты еще в рамках рабочей группы.

"В то же время все логистические проекты должны иметь экономическое обоснование и быть окупаемы", - сказал Шойгу.