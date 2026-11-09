Лавров назвал главную тему переговоров в Абу-Даби

Главной темой предстоящих переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, первым пунктом повестки переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом.

Отметим, что переговоры в Абу-Даби состоятся 10 ноября.

Кремль исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Абу-Даби пройдет в трехстороннем формате.