https://news.day.az/world/1873297.html Лавров назвал главную тему переговоров в Абу-Даби Главной темой предстоящих переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом. Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, первым пунктом повестки переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом.
Лавров назвал главную тему переговоров в Абу-Даби
Главной темой предстоящих переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, первым пунктом повестки переговоров в Абу-Даби станет безопасность России, Украины и региона в целом.
Отметим, что переговоры в Абу-Даби состоятся 10 ноября.
Кремль исключил участие Европы в переговорах в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между Москвой, Киевом и Вашингтоном в Абу-Даби пройдет в трехстороннем формате.
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