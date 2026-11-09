SOCAR и Sinopec договорились о стратегическом сотрудничестве - ФОТО
В Шанхае подписан Меморандум о взаимопонимании о стратегическом сотрудничестве между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec Corp.).
Как передает Day.Az со ссылкой на SOCAR, документ подписали вице-президент SOCAR Фуад Мусаев и вице-президент Sinopec Corp. Ли Юйсин.
Отмечается, что меморандум нацелен на развитие сотрудничества между компаниями в сферах закупок и управления цепочками поставок.
Согласно документу, стороны будут сотрудничать в направлениях осуществления обмена информацией о ресурсах поставщиков и разработки стратегий управления цепочками поставок.
Меморандум также предусматривает проведение обмена опытом и передовыми рабочими практиками между компаниями, изучение возможностей взаимного включения продукции, оборудования и услуг в цепочки закупок и поставок, а также партнерство по другим взаимно согласованным направлениям.
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