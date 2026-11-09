https://news.day.az/society/1873265.html

В Баку газовая труба упала на автомобиль - ВИДЕО

В Баку на территории известном как Кёхне Сураханы сильный ветер повалил высокое дерево на газовую трубу. Как сообщает Day.Az, в результате происшествия газовая труба упала на автомобиль марки Geely. В результате машина получила повреждения. Представляем кадры: