https://news.day.az/society/1873265.html В Баку газовая труба упала на автомобиль - ВИДЕО В Баку на территории известном как Кёхне Сураханы сильный ветер повалил высокое дерево на газовую трубу. Как сообщает Day.Az, в результате происшествия газовая труба упала на автомобиль марки Geely. В результате машина получила повреждения. Представляем кадры:
В Баку газовая труба упала на автомобиль - ВИДЕО
В Баку на территории известном как Кёхне Сураханы сильный ветер повалил высокое дерево на газовую трубу.
Как сообщает Day.Az, в результате происшествия газовая труба упала на автомобиль марки Geely.
В результате машина получила повреждения.
Представляем кадры:
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