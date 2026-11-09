https://news.day.az/officialchronicle/1873283.html Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ханкенди с героями Отечественной войны - ВИДЕО Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган накануне встретились в Ханкенди с героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Ханкенди с героями Отечественной войны - ВИДЕО
Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган накануне встретились в Ханкенди с героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами.
Президент Ильхам Алиев, представляя военных-героев, особо подчеркнул их роль в Отечественной войне.
"Все находящиеся здесь - это лица, удостоенные высших государственных наград. Именно они преподали урок врагу", - заявил Президент Ильхам Алиев.
Отметим, что во встрече приняли участие Герои Отечественной войны, а также военнослужащие, награжденные орденами "Карабах" и "Зафар".
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