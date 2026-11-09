Глава "Сабаха" поборется за награду с руководителями "Арсенала"

Генеральный директор футбольного клуба "Сабах" Рамин Гасанов номинирован на международную премию TransferRoom 10K Awards, учрежденную британской платформой футбольных трансферов TransferRoom.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, руководитель азербайджанского клуба вошел в число десяти претендентов на награду в категории "Руководитель года" (Leader of the Year).

Вместе с Гасановым за премию поборются президент по футбольным операциям "Борнмута" Тиаго Пинту, спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта, спортивный директор "Ланса" Жан-Луи Лека, спортивный директор "Комо" Карлальберто Луди и футбольный директор "Фламенго" Жозе Боту.

Победителей определят по итогам голосования представителей футбольной индустрии.

Всего TransferRoom 10K Awards предусматривает пять номинаций. Помимо руководителя года, награды вручат лучшему агентству, лучшей команде по управлению арендованными футболистами, лучшему отделу скаутинга, а также за достижения в области аналитики и инноваций TransferRoom.

Церемония награждения состоится сегодня, 9 ноября, в португальском Эшториле. Объявление победителей запланировано на 22:30-23:00 по бакинскому времени.