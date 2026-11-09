https://news.day.az/azerinews/1873291.html Naxçıvanda 3 maşın toqquşub, xəsarət alan var - FOTO Naxçıvanda zəncirvari qəza olub. APA xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əziz Əliyev küçəsində baş verib. Zəncirvari qəza zamanı "Mercedes", "Nissan" və "Lifan" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 1998-ci il təvəllüdlü Razim Məmmədov xəsarət alaraq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Naxçıvanda 3 maşın toqquşub, xəsarət alan var - FOTO
Naxçıvanda zəncirvari qəza olub.
APA xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əziz Əliyev küçəsində baş verib. Zəncirvari qəza zamanı "Mercedes", "Nissan" və "Lifan" markalı avtomobillər toqquşub.
Nəticədə 1998-ci il təvəllüdlü Razim Məmmədov xəsarət alaraq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.
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