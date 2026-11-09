https://news.day.az/azerinews/1873291.html Naxçıvanda 3 maşın toqquşub, xəsarət alan var - FOTO Naxçıvanda zəncirvari qəza olub. APA xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əziz Əliyev küçəsində baş verib. Zəncirvari qəza zamanı "Mercedes", "Nissan" və "Lifan" markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 1998-ci il təvəllüdlü Razim Məmmədov xəsarət alaraq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Naxçıvanda 3 maşın toqquşub, xəsarət alan var - FOTO

Azərbaycanca, 9 ноября 2026 16:20 (UTC +04:00) 433
Naxçıvanda 3 maşın toqquşub,

Naxçıvanda zəncirvari qəza olub.

APA xəbər verir ki, hadisə şəhərin Əziz Əliyev küçəsində baş verib. Zəncirvari qəza zamanı "Mercedes", "Nissan" və "Lifan" markalı avtomobillər toqquşub.

Nəticədə 1998-ci il təvəllüdlü Razim Məmmədov xəsarət alaraq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdirilib.

  • Naxçıvanda 3 maşın toqquşub,
  • Naxçıvanda 3 maşın toqquşub,
  • Naxçıvanda 3 maşın toqquşub,
  • Naxçıvanda 3 maşın toqquşub,
  • Naxçıvanda 3 maşın toqquşub,
  • Naxçıvanda 3 maşın toqquşub,
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Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан – сильное государство, не зависящее ни от кого ни с политической, ни с экономической, ни с военной точки зрения 8 ноября 12:38 (UTC+04), Официальная хроника 738
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Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть такими сильными, чтобы никому и в голову не пришло причинить Азербайджану вред! - ВИДЕО 8 ноября 12:26 (UTC+04), Официальная хроника 4 587
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Президент Ильхам Алиев: Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов - ВИДЕО 8 ноября 12:20 (UTC+04), Официальная хроника 8 353
Президент Ильхам Алиев: Сегодня военные преступники понесли заслуженное наказание - ВИДЕО 8 ноября 12:18 (UTC+04), Официальная хроника 714
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не собирался мириться с оккупацией 8 ноября 12:13 (UTC+04), Официальная хроника 640
Президент Ильхам Алиев: 44-дневная Отечественная война – наша славная история 8 ноября 12:12 (UTC+04), Официальная хроника 9 377
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и созидаем в освобожденном Карабахе - ВИДЕО 8 ноября 12:10 (UTC+04), Официальная хроника 8 374
Президент Ильхам Алиев: Главный путь, ведущий к Победе, пролегал через сердца нашего народа, наших солдат и офицеров - ВИДЕО 8 ноября 12:08 (UTC+04), Официальная хроника 7 843
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