Более 30 автомобилей столкнулись на трассе в Британии - ВИДЕО

В Великобритании на автомагистрали М20 произошло массовое ДТП с участием более 30 автомобилей. Серьезно пострадали два человека. Об этом 8 ноября сообщили на сайте полиции графства Кент, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



Инцидент случился 7 ноября на участке трассы между развязками № 8 и № 9. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.



"Два человека получили серьезные травмы. Один из них был доставлен в больницу в Лондоне, другой - в местное медицинское учреждение", - говорится в сообщении.



Жизни пострадавших ничто не угрожает. Другие участники аварии также получили травмы, однако их состояние не вызывает опасений у медиков.



Из-за столкновения движение транспорта временно перекрывали в обоих направлениях. Ограничения были полностью сняты после завершения работ по эвакуации поврежденных машин.