Названы бесполезные способы ускорения Windows

Некоторые привычные способы ускорения Windows не помогут компьютеру работать быстрее. Об этом сообщает издание How-To Geek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале перечислили пять действий, которые пользователи продолжают выполнять по привычке: регулярно переустанавливают систему, вручную дефрагментируют диски, очищают оперативную память и реестр, а также меняют размер файла подкачки. По словам журналистов, такие действия не нужны для обычного обслуживания современного персонального компьютера (ПК).

Автор издания Исмар Хрничевич заявил, что переустанавливать Windows раз в год ради скорости нет смысла. Если компьютер начал тормозить, сначала следует проверить свободное место, приложения в автозагрузке и обновления. Вручную запускать дефрагментацию каждый месяц тоже обычно незачем. По данным Microsoft, Windows автоматически оптимизирует диски по расписанию.

Еще двумя устаревшими приемами журналист назвал программы для "очистки" оперативной памяти и реестра. Занятая оперативная память сама по себе не означает, что компьютер работает плохо, а удаление неиспользуемых записей реестра почти не влияет на скорость.

Наконец, автор посоветовал не отключать файл подкачки или задавать ему размер по универсальной формуле. Его отключение может привести к ошибкам при нехватке памяти.